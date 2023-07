Visitez un moulin construit sur le site d’une bataille emblématique de l’Histoire de France Moulin de Valmy Valmy, 16 septembre 2023, Valmy.

Visitez un moulin construit sur le site d’une bataille emblématique de l’Histoire de France 16 et 17 septembre Moulin de Valmy Réservation conseillée

Montez les marches du moulin, prenez de la hauteur et découvrez Valmy sous un autre angle. Le moulin à vent ouvre ses portes tout l’été. Engrenages, meules, butoir… accompagné d’un guide, percez les secrets de la fabrication de la farine.

Vous partirez aussi à la découverte du site de la bataille qui a vu s’opposer en 1792 les armées françaises et prussiennes. La visite d’une heure est proposée pour les petits et grands révolutionnaires.

Le départ se fait depuis l’accueil du Centre historique à 14h, 15h, 16h, 17h.

* l’intérieur du moulin n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Moulin de Valmy 24 rue de Kellermann, 51800 Valmy Valmy 51800 Marne Grand Est 03 26 60 36 57 http://www.valmy1792.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 60 36 57 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 28 18 18 50 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@valmy1792.com »}] Ce moulin, symbole de la bataille de 1792, a été reconstruit en 2005 dans le style des moulins champenois du XVIIIe siècle. Il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis le 10 mai 1989.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

(c) Delphine Dejean