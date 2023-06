Visite du moulin à grains de Tavernolles moulin de Tavernolles Brié-et-Angonnes, 16 septembre 2023, Brié-et-Angonnes.

Visite du moulin à grains de Tavernolles Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 moulin de Tavernolles Réservation obligatoire jusqu’au vendredi 15/09 midi. Nécessité de former des groupes de 10 personnes

En 2023, la réhabilitation du bâtiment et la remise en état de fonctionnement de la machinerie d’origine permettront de relancer une production de farine destinée à la vente au grand public. La commune souhaite montrer et transmettre les connaissances et les savoir-faire acquis depuis plusieurs générations. Fermé en 1993, le moulin est resté sans activité pendant 30 ans. Le Moulin de Tavernolles bénéficie depuis 2023 du label « Patrimoine en Isère ».

moulin de Tavernolles Route Napoléon 38320 Brié-et-Angonnes Brié-et-Angonnes 38320 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 73 63 35 http://www.brie-et-angonnes.fr Moulin à grains de Tavernolles de 1910. Machinerie de 1936, réhabilitée en 2023. Production de farine locale destinée à la vente au grand public Accès routier Route Napoléon. Stationnement sur la place du Mail et sur le parking du rond-point de Tavernolles

