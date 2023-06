Exposition de peintures sur le moulin de Tavernolles moulin de Tavernolles Brié-et-Angonnes Brié-et-Angonnes Catégories d’Évènement: Brié-et-Angonnes

Exposition de peintures sur le moulin de Tavernolles
Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00
moulin de Tavernolles
Brié-et-Angonnes

Réservation obligatoire jusqu'au vendredi 15/09 midi. Nécessité de former des groupes de 10 personnes

Réalisées en 2015 par un atelier de peintres locaux, les peintures exposées témoignent des connaissances et des savoir-faire des hommes qui ont conçu et utilisé les outils de production du moulin de Tavernolles. L'interprétation picturale des mécanismes s'avère un autre mode d'expression du patrimoine.

Route Napoléon 38320 Brié-et-Angonnes
Isère Auvergne-Rhône-Alpes
04 76 73 63 35
http://www.brie-et-angonnes.fr
patrimoine@brie-et-angonnes.fr

Moulin à grains de Tavernolles de 1910. Machinerie de 1936, réhabilitée en 2023. Production de farine locale destinée à la vente au grand public

Accès routier Route Napoléon. Stationnement sur la place du Mail et sur le parking du rond-point de Tavernolles

