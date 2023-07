100% Aventure Moulin de Tarassac Atelier Rivière et Randonnées Mons Catégories d’Évènement: Hérault

Mons 100% Aventure Moulin de Tarassac Atelier Rivière et Randonnées Mons, 8 juillet 2023, Mons. 100% Aventure 8 – 25 juillet Moulin de Tarassac Atelier Rivière et Randonnées Sur inscription et tarif selon les revenus de la famille Séjour de 18 jours dans la région du Languedoc, entre littoral, mer et moyenne-montagne offre une variété de paysages et de sites naturels dans un cadre idéal pour des activités de pleine nature. Les participants vont se lancer dans une aventure proposant randonnées et découvertes sportives. Les jeunes seront initiés à la gestion d’un séjour en camping à travers l’organisation de la vie collective (économat, cuisine, vaisselle…) dans un cadre défini par les adultes. Moulin de Tarassac Atelier Rivière et Randonnées 34390 MONS Mons 34390 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.clavim.asso.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

