Spectacle – Ino par la compagnie Ino Kollektiv – Festival Encore les beaux jours Samedi 16 septembre, 18h00 Moulin de Saulx-les-Chartreux – SIAHVY Accès libre et gratuit

INO de la Compagnie Ino Kollektiv

Cirque

Sept filles, ça ne pèse pas lourd dans ce monde. Alors on a pensé : “Mais si on les empile ?”

INO c’est nous, habillées de plusieurs couches de conventions sociales.

Mais toutes ces couches, c’est embêtant, ça entrave un peu le mouvement. Et puis, on réalise vite que porter quelqu’un, c’est moins lourd que de porter une pression sociale au final.

On s’agrippe les corps et on se porte, on se supporte.

Tout simplement parce que c’est ce qu’on aime faire, ensemble.

Durée : 55 minutes

Tout public

SAMEDI 16 SEPT – 18 h

Au SIAHVY

12 avenue du général Salvador Allende à Saulx-les-Chartreux

Ce spectacle est présenté dans le cadre du festival Encore les beaux jours, spectacles vivants en lieux insolites et patrimoniaux, organisé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.

Tou.te.s à vélo !

Le week-end, des départs collectifs à vélo sont organisés par l’association Mieux se déplacer à bicyclette pour se rendre aux spectacles. Les détails des parcours ICI.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Circorts Rakel Cros