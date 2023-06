Visite du moulin de Saint-Germain Moulin de Saint-Germain Séez, 16 septembre 2023, Séez.

En 1987, les habitants du village de Saint-Germain et autres bénévoles de la commune de Séez ont relevé le moulin de ses ruines. Depuis, il ouvre régulièrement ses portes aux visiteurs qui en apprendront plus sur les mécanismes de meunerie. Fournées de pains 5 fois par an.

Moulin de Saint-Germain Saint Germain, 73700 Séez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 41 00 54 http://www.seez.fr https://www.facebook.com/Maison-de-SEEZ-Bureau-Information-Services-240566166107345/?ref=bookmarks Relevé de ses ruines en 1987 par des bénévoles, le moulin ouvre régulièrement ses portes aux visiteurs qui en apprendront plus sur les mécanismes de meunerie et la vie des habitants de Saint-Germain autrefois.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Mairie de Séez