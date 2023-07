Visite guidée du moulin Moulin de Rochechouard Suèvres Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Suèvres Visite guidée du moulin Moulin de Rochechouard Suèvres, 16 septembre 2023, Suèvres. Visite guidée du moulin 16 et 17 septembre Moulin de Rochechouard Visite commentée du moulin Rochechouard, moulin à aube, son mécanisme, son histoire depuis la fin du XIVe siècle à nos jours. Moulin de Rochechouard 29 rue Pierre Pouteau, 41500 Suèvres Suèvres 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 87 84 41 http://si.suevres.com https://www.facebook.com/Relais-du-Tourisme-de-Su%C3%A8vres-et-Cour-sur-Loire-1424165761225970/ Au centre de Suèvres, ce moulin est construit en 1393. À la Révolution, il est vendu et transformé en moulin à tan et le hausse d’un étage. Entièrement restauré, il possède un mécanisme complet en état de fonctionnement. Une dizaine d’expositions se succèdent dans la saison. parking Mairie ou église à 200m Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 Annie Houdin Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Suèvres Autres Lieu Moulin de Rochechouard Adresse 29 rue Pierre Pouteau, 41500 Suèvres Ville Suèvres Departement Loir-et-Cher Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Moulin de Rochechouard Suèvres

Moulin de Rochechouard Suèvres Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suevres/