Saint-Jean-Ligoure Animations et visites autours d’un moulin à Saint-Jean-Ligoure Moulin de Richebourg Saint-Jean-Ligoure, 15 septembre 2023, Saint-Jean-Ligoure. Animations et visites autours d’un moulin à Saint-Jean-Ligoure 15 – 17 septembre Moulin de Richebourg Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 15 personnes par visite. Durée : 1h. Dons acceptés. Venez profiter des journées de découverte de notre patrimoine industriel porcelainier rural et ancien. Visitez l’ancienne usine à kaolin, découvrir l’élaboration des pâtes de porcelaine Frugier et l’histoire de France allant de l’an 800 à nos jours. Apprenez tout sur la micro centrale hydro-électrique qui produit l’energie d’hier et de demain. Au programme :

– Vendredi sera consacré aux scolaires, avec + ou – 15 personnes.

– Samedi, profitez d’une visite libre du moulin.

– Dimanche sera animé par un groupe musical accompagné d'exposants et artisans en tout genre afin de vous faire patienter entre chaque départs de groupes, lors des visites guidées. Vous pourrez pique-niquer sur place durant ces 3 journées. Les amoureux d'histoire et de notre Limousin Haut viennois en seront ravis.

Le moulin de Richebourg, utilisé auparavant pour la meunerie, fut transformé en moulin à pâte de porcelaine au cours du XXe siècle.

