Jeux de piste au moulin de Pras Moulin de Pras Sigy-le-Châtel, 16 septembre 2023, Sigy-le-Châtel.

Jeux de piste au moulin de Pras 16 et 17 septembre Moulin de Pras Entrée libre

Venez découvrir le site du moulin de Pras à travers un jeu de piste. Vous commencerez votre quête à l’entrée de la propriété et vous pourrez explorer l’environnement extérieur en côtoyant les animaux de la ferme. Ensuite, le jeu continuera à l’intérieur du moulin dans la chambre à eau et la salle des machines. Une récompense est prévue au bout du chemin.

Moulin de Pras 71250 Sigy-le-Châtel Sigy-le-Châtel 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 06 29 35 http://www.assomdp.fr http://www.moulindepras.fr Le moulin de Pras a vu le jour dans les années 1380. Il était la propriété de seigneurs. Au fil des ans, il s’agrandit et se transforme en accueillant régulièrement de nouvelles technologies et familles. Le moulin est alimenté par la Guye, petite rivière longue de 46 km qui se jette dans la Grosne, puis dans la Saône. Ce bâtiment est le berceau d’une histoire riche et contient toujours la machinerie de l’époque quand le moulin produisait de la farine. Il a conservé la majeure partie de son architecture d’époque. possibilité de se garer à côté du moulin sur notre propriété.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Jérôme Masson