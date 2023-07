Visite libre de l’ancien moulin à farine et animations Moulin de PoulHanol Hanvec Catégories d’Évènement: Finistère

Hanvec Visite libre de l’ancien moulin à farine et animations Moulin de PoulHanol Hanvec, 17 septembre 2023, Hanvec. Visite libre de l’ancien moulin à farine et animations Dimanche 17 septembre, 11h00 Moulin de PoulHanol Visite libre de l’ ancien moulin à farine, des jardins, marché de créateurs et exposition poétique. Moulin de PoulHanol PoulHanol 29460 Hanvec Hanvec 29460 Finistère Bretagne 0784208595 Ancien moulin à farine ayant conservé une partie de l’engrenage et du mécanisme, transformé en hôtel crêperie dancing dans les années 70. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Moulin de Poul Hanol Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Hanvec Autres Lieu Moulin de PoulHanol Adresse PoulHanol 29460 Hanvec Ville Hanvec Departement Finistère Lieu Ville Moulin de PoulHanol Hanvec

Moulin de PoulHanol Hanvec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hanvec/