À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le moulin de Porchères, construit au XIXe siècle, fleuron du patrimoine meunier régional.

Sur les rives de la rivière Isle, ce site touristique, situé dans un espace labellisé « Natura 2000 » et protégé par le programme « réserve Man et Biosphère » par l’UNESCO, vous propose différentes activités pour vous offrir une journée inoubliable !

Au programme :

– Visites guidées de la minoterie, démonstrations de fabrication de pain.

– « Les témoins du Moulin » : une vidéo qui présente les témoignages de ceux qui ont connu le moulin en fonctionnement.

– Pour saluer l’organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024, participez aux « Olympiades du Moulin » : initiez-vous à des sports insolites et affrontez-vous lors d’épreuves sportives joyeuses.

Moulin de Porchères Le Barrage, 33660 Porchères Porchères 33660 Barrage Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 40 86 60 https://moulindeporcheres.jimdofree.com [{« type »: « link », « value »: « https://moulindeporcheres.jimdofree.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@moulindeporcheres.fr »}] Construit entre 1847 et 1850, le moulin de Porchères est le fleuron du patrimoine industriel. Transformé en minoterie en 1937, il possède intact tous les appareils utiles à la transformation d’un grain de blé en farine. Machine à cylindre, régulateur de vitesse, mouilleur à godets sont à découvrir dans une magnifique bâtisse en pierre de taille emblématique de la région. Le moulin est ouvert du 26 mars au 13 novembre pour des visites guidées, ateliers ou démonstration de fabrication de pain pour la partie culturelle et jusqu’au 15 octobre pour la location de waterbikes et de bateaux barbecue. À 15 min à pied de la gare de Saint-Seurin-sur-l’Isle. À 10 min à pied de l’arrêt Cali bus ligne 9. Parking aménagé sur le site et à 100 m.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@Damid Remazeilles