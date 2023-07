Ninja School Academy Moulin de Piot Chéniers, 14 juillet 2023, Chéniers.

Chéniers,Creuse

Initiation au combat médiéval, tir à l’arc, jeux d’aventure, jeux de drapeaux, jeu d’adresse, parcours aventure, jeux d’énigme, calligraphie japonaise.

Rens 06 34 04 03 76.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 12:00:00. EUR.

Moulin de Piot

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Introduction to medieval combat, archery, adventure games, flag games, games of skill, adventure course, riddle games, Japanese calligraphy.

Iniciación al combate medieval, tiro con arco, juegos de aventura, juegos de banderas, juegos de habilidad, curso de aventuras, juegos de adivinanzas, caligrafía japonesa.

Einführung in den mittelalterlichen Kampf, Bogenschießen, Abenteuerspiele, Fahnenspiele, Geschicklichkeitsspiele, Abenteuerparcours, Rätselspiele, japanische Kalligraphie.

