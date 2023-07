Initiation au lancé et au Bushcraft Moulin de Piot Chéniers, 13 juillet 2023, Chéniers.

Chéniers,Creuse

Initiation au tir au couteau de lancé, initiation au froissartage (technique de construction d’installation avec des éléments naturels), initiation au bushcraft (l’art des bois), connaissance de la nature, des arbres, des plantes.

Rens 06 34 04 03 76.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 17:00:00. EUR.

Moulin de Piot

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Introduction to throwing knife shooting, introduction to froissartage (a technique for building installations with natural elements), introduction to bushcraft (the art of woodcraft), knowledge of nature, trees and plants.

Iniciación al tiro con cuchillo, iniciación al froissartage (técnica de construcción de instalaciones con elementos naturales), iniciación al bushcraft (arte de la carpintería), conocimiento de la naturaleza, los árboles y las plantas.

Einführung in das Schießen mit Wurfmessern, Einführung in Froissartage (Technik zum Bau von Installationen mit natürlichen Elementen), Einführung in Bushcraft (Kunst der Wälder), Kennenlernen der Natur, der Bäume und Pflanzen.

