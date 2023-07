Animation Pêche à l’écrevisse Moulin de Piot Chéniers, 13 juillet 2023, Chéniers.

Chéniers,Creuse

Initiation à la pêche à l’écrevisse, balance et appâts fournis.

Rens 0634040376.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 12:00:00. EUR.

Moulin de Piot

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Introduction to crayfish fishing, scales and bait supplied.

Rens 0634040376

Introducción a la pesca del cangrejo de río, se proporcionan escamas y cebo.

Información 0634040376

Einführung in das Krebsfischen, Waage und Köder werden gestellt.

Rens 0634040376

