Animation ludothèque « Chez Tonton » Moulin de Piot Chéniers, 12 juillet 2023, Chéniers.

Chéniers,Creuse

Venez jouer à vos jeux préférés ou en découvrir de nouveaux, jeux d’eau et pour tout petit, possibiltés de tournois de jeux et d’emprunts de jeux..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 16:00:00. .

Moulin de Piot

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and play your favourite games or discover new ones, water games and for the little ones, possibility of game tournaments and borrowing of games.

Ven a jugar a tus juegos favoritos o a descubrir otros nuevos, juegos acuáticos y para los más pequeños, torneos de juegos y juegos prestados.

Kommen Sie und spielen Sie Ihre Lieblingsspiele oder entdecken Sie neue, Wasserspiele und Spiele für die Kleinsten, Möglichkeiten für Spieleturniere und Spieleausleihe.

Mise à jour le 2023-04-20 par Creuse Tourisme