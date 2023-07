Animation Les petits aventuriers Moulin de Piot Chéniers Catégories d’Évènement: Chéniers

Creuse Animation Les petits aventuriers Moulin de Piot Chéniers, 11 juillet 2023, Chéniers. Chéniers,Creuse Mini randonnée, balade contée en âne (tous les 15 jours, 7€ supp) , découverte de la nature, construction de cabane, Kayak aventure (tous les 15 jours , 7€ supp), chasse au trésor.

Rens 06 34 04 03 76.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 16:00:00. EUR.

Moulin de Piot

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mini hikes, storytelling donkey rides (every 15 days, 7? supp), nature discovery, hut building, Kayak adventure (every 15 days, 7? supp), treasure hunt.

Rens 06 34 04 03 76 Miniexcursiones, paseos en burro cuentacuentos (cada 15 días, 7? suppl.), descubrimiento de la naturaleza, construcción de cabañas, aventura en kayak (cada 15 días, 7? suppl.), búsqueda del tesoro.

Información 06 34 04 03 76 Mini-Wanderung, Märchenwanderung mit Eseln (alle 14 Tage, 7? extra), Naturentdeckung, Hüttenbau, Kajak-Abenteuer (alle 14 Tage, 7? extra), Schatzsuche.

Auskunft 06 34 04 03 76 Mise à jour le 2023-04-20 par Creuse Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Chéniers, Creuse Autres Lieu Moulin de Piot Adresse Moulin de Piot Ville Chéniers Departement Creuse Lieu Ville Moulin de Piot Chéniers

Moulin de Piot Chéniers Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cheniers/