Saint-Félix-de-Foncaude Visite d’un moulin à eau du XVIe siècle Moulin de Pinquet, 16 septembre 2023, Saint-Félix-de-Foncaude. Visite d’un moulin à eau du XVIe siècle 16 et 17 septembre Moulin de Pinquet 2,50 € adultes. Gratuit enfants. Entrée libre. Venez visiter ce moulin rénové par la commune et découvrez le bief, la roue à augets de 3,70m, les meules et la bluterie. Une démonstration de mouture de céréales vous sera aussi proposée. Moulin de Pinquet Pinquet, 33540 Saint-Félix-de-Foncaude Saint-Félix-de-Foncaude 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 71 57 49 http://www.moulin-de-pinquet.fr Moulin communal dont la construction est antérieure à 1789, ce bâtiment classique sur trois niveaux conserve son mécanisme complet de meunerie : roue à augets dite « de dessus », rouet de fosse, ensemble archure et bluterie (qui permet de séparer la farine). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

