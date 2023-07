Partage de connaissances et de pratiques sur les Métiers d’art et de l’Artisanat Moulin de Pesselières Jalognes, 16 septembre 2023, Jalognes.

Les femmes artisanes à l’honneur dans le jardin de l’huilerie artisanale Moulin de Pesselières autour des meules de son très ancien moulin à huile de noix jamais électrifié.

Venez partager leur expérience, la passion de leur métiers d’art et de bouche.

Partage de connaissances et de pratique, démonstrations de Savoir Faire Programme de conférences en cours d’élaboration.

Moulin de Pesselières 7 route des Margots, Pesselières, 18300 Jalognes Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire

Moulin à huile de Pesselières, huilerie artisanale en activité vous ouvre ses portes et son jardin ombragé.

Autour de sa meule de pierre, témoin d’un très ancien « moulin à sang », venez découvrir des huiles d’exception et les créations d’Artisans d’Art locaux.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Anny Allary Seitz