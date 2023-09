Visite guidée Moulin de Nid d’Oie, route de Nid d’Oie, Clisson Clisson, 16 septembre 2023, Clisson.

Visite guidée 16 et 17 septembre Moulin de Nid d’Oie, route de Nid d’Oie, Clisson

Le moulin, situé au bord de la Sèvre Nantaise, a été restauré en 2015 pour accueillir les locaux de l’établissement public Territorial de bassin versant de la Sèvre Nantaise. La visite guidée du bâtiment vous permettra de découvrir les vestiges de l’ancienne minoterie et de mieux connaître les missions de l’EPTB en faveur de la préservation des cours d’eau et des milieux aquatiques.

Les visites auront lieu le samedi 16, à 15h, 16H et 17h et le dimanche 17 septembre 2023, à 11h, 12h, 15, 16h et 17h. Elles durent environ 50 minutes.

Une exposition de photographies naturalistes de Matthieu Gastinois est installée au 2e étage du moulin.

Gratuit.

Moulin de Nid d’Oie, route de Nid d’Oie, Clisson route de nid d’oie Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire 09 51 80 09 51 https://www.sevre-nantaise.com/ Le moulin de Nid d’oie, ancienne minoterie, accueille aujourd’hui les bureaux de l’Établissement Public Territorial de Bassin Versant de la Sèvre Nantaise. Pas de parking attenant. Se garer dans les rues adjacentes ou dans le centre ville de Clisson (10 minutes à pied).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00