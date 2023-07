Visite guidée du moulin de Navarre Moulin de Navarre Arnières-sur-Iton, 16 septembre 2023, Arnières-sur-Iton.

Du coton au blé, en passant par le jus de pomme, les activités de ce moulin ont été nombreuses depuis création en 1841. Rattaché à l’hôpital psychiatrique en 1860 il devient le cœur du dispositif d’autarcie de l’asile et un véritable lieu de vie. Depuis 2013, l’association des Amis du Patrimoine d’Évreux accueille le public Journées européennes du Patrimoine. Les visites guidées s’enchainent pendant deux jours. Des démonstrations du fonctionnement des machines anciennes sont faites devant le public. Un atelier de boulangerie et viennoiserie est réalisé par les bénévoles : possibilité d’acheter les productions locales, et jus de pommes et cidre normand. Café, thé sur place également. De quoi passer un bon moment !

Moulin de Navarre Route de Conches, 27000 Evreux Arnières-sur-Iton 27180 Eure Normandie Un des deux derniers moulins appartenant à la Ville d’Evreux et géré par l’association des Amis du Patrimoine d’Evreux (APE) Parking sur la droite avant l’entrée dans le Nouvel Hôpital de Navarre

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Association des Amis du Patrimoine d’Évreux