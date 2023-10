Atelier chant et écriture Moulin de Mistoux Saint-Georges-Lagricol, 22 octobre 2023, Saint-Georges-Lagricol.

Saint-Georges-Lagricol,Haute-Loire

Pour faire suite au spectacle « Caresses », atelier avec l’artiste.

« Explorer la sincérité puissante de sa voix écrite et chantée dans la douceur, la joie, l’écoute et l’intuition »..

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. .

Moulin de Mistoux Pontempeyrat

Saint-Georges-Lagricol 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



As a follow-up to the « Caresses » show, workshop with the artist.

« Explore the powerful sincerity of her voice, written and sung with gentleness, joy, listening and intuition.

Como continuación del espectáculo « Caricias », un taller con la artista.

« Explora la poderosa sinceridad de su voz, escrita y cantada con dulzura, alegría, escucha e intuición.

Im Anschluss an die Aufführung « Caresses » Workshop mit der Künstlerin.

« Die kraftvolle Aufrichtigkeit ihrer Stimme erkunden, die in Sanftheit, Freude, Zuhören und Intuition geschrieben und gesungen wird ».

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay