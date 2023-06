Journée danse biodynamique Moulin de Mistoux Saint-Georges-Lagricol, 2 juillet 2023, Saint-Georges-Lagricol.

Saint-Georges-Lagricol,Haute-Loire

Un atelier d’1h30 le matin, 2 ateliers d’1h15 l’après-midi. En fin de journée, une présentation de danses biodynamiques.

N’oubliez pas votre pique-nique.

Journée organisée par Jacqueline Barbier, Michèle Granger et Geneviève Masclaux..

2023-07-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-02 18:00:00. EUR.

Moulin de Mistoux

Saint-Georges-Lagricol 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



One 1h30 workshop in the morning, 2 1h15 workshops in the afternoon. At the end of the day, a presentation of biodynamic dances.

Don’t forget your picnic.

Day organized by Jacqueline Barbier, Michèle Granger and Geneviève Masclaux.

Un taller de 1,5 horas por la mañana, 2 talleres de 1,15 horas por la tarde. Al final del día, presentación de danzas biodinámicas.

No olvide su picnic.

Organizado por Jacqueline Barbier, Michèle Granger y Geneviève Masclaux.

Ein Workshop von 1,5 Stunden am Vormittag, zwei Workshops von 1,15 Stunden am Nachmittag. Am Ende des Tages eine Vorführung von biodynamischen Tänzen.

Vergessen Sie Ihr Picknick nicht.

Dieser Tag wird von Jacqueline Barbier, Michèle Granger und Geneviève Masclaux organisiert.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay