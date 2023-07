Parcours ludique au moulin de Maupertuis Moulin de Maupertuis Donzy, 16 septembre 2023, Donzy.

Parcours ludique au moulin de Maupertuis 16 et 17 septembre Moulin de Maupertuis Horaires des visites guidées du dimanche : 14h15, 15h30 et 16h45 / tarif : 3,5€ – Visites libres possibles tout le week end

L’ancien moulin, devenu écomusée, date du XVe siècle. Il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Aujourd’hui encore, la grande roue à augets tourne et les machines fonctionnent. Découvrez les gestes des meuniers d’antan. Des expositions thématiques sur le rôle du pain et de la meunerie accompagnent ce parcours ludique.

Au programme : une animation sur le thème de la meunerie et une démonstration de production de farine.

Moulin de Maupertuis Rue André Audinet, 58220 Donzy Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386393946 https://moulindemaupertuis.jimdo.com/ https://www.facebook.com/moulin.de.maupertuis/ Les origines du moulin semble remonter à la fin du XIVème. Toutefois, nous ne connaissons pas la date exacte de sa construction.

Au début du XXème, il s’agit d’une petite minoterie qui ne cessera d’être modernisée jusqu’au début des années 50. Le moulin fermera définitivement ses portes en 1961 avec Paul Carrouée, dernier meunier de Maupertuis. À sa mort, en 1987, les bâtiments sont mis en vente… Parking, accès handicapé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© CCLVN