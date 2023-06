Journées du patrimoine visite du moulin de Mandy et du réseau hydraulique Moulin de Mandy 870 chemin du moulin de Mandy 07000 PRANLES Pranles, 16 septembre 2023, Pranles.

Journées du patrimoine visite du moulin de Mandy et du réseau hydraulique 16 et 17 septembre Moulin de Mandy 870 chemin du moulin de Mandy 07000 PRANLES Demi-tarif 2,50 euros (au lieu de 5 euros) gratuit pour les enfants jusqu'à 15 ans

Le samedi sera consacré à la visite commentée de la salle des meules, la salle des engrenages et de la salle du four à pain. Visite libre du réseau hydraulique (béalières, levées, acqueduc, écluse.

Le dimanche vous aurez en plus la cuisson du pain à 11h30

Moulin de Mandy 870 chemin du moulin de Mandy 07000 PRANLES Pranles 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 65 02 63 04 75 64 24 03 https://moulindemandy.fr

De la rivière à la chaleur odorante du pain sortant du four, venez rencontrer nos maîtres meuniers. Ils vous feront partager leur amour de ce lieu exceptionnel. Plusieurs fois dans la saison, ils rallument le vieux four à pain pour faire cuire le pain à l’ancienne comme le faisait le dernier meunier. Témoin d’une vie agricole autrefois intense et de l’ingéniosité des hommes dans l’utilisation de la ressource en eau, le moulin offre aujourd’hui de belles rencontres conviviales.

Quand les machines et les meules s’animent…

Venez découvrir les meules, les bluteries et bien d’autres machines actionnées grâce à la force hydraulique. La grande roue et ses engrenages fonctionneront sous vos yeux et vous dévoileront tous leurs secrets. Lorsque le moulin se met à tourner, la magie s’installe.

Le retour aux sources…

Partez à la découverte des béalières, de l’aqueduc, de l’écluse, du vaste réservoir de 200 m3 d’eau. Flânez sur les bords du Boyon. Et pourquoi ne pas profiter de l’espace pique-nique pour un déjeuner en plein air ou bien faire une sieste au bord de l’eau ? Les plus courageux pourront s’aventurer sur les sentiers de randonnée rayonnant autour du moulin. Voiture, parking, randonnée à pied.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Association moulin de Mandy