Un moulin hors du temps

Le moulin de Lugy date de 1112. Une longue histoire donc, que ses propriétaires actuels, Betty et Bernard Delrue, partageront avec vous les 15 et 16 septembre 2023

Proche du confluent de la Lys et de la Traxène le moulin aurait été construit par des moines voulant moudre leur blé. Depuis, au fil des époques, il a eu plusieurs usages (meunerie, ferme, boulangerie) en changeant maintes fois de propriétaires.

En 2002, les propriétaires actuels l’achètent et après cinq années de travaux remettent en service une roue à augets semblable à celle de 1884, entrainant une génératrice. Leur but est de produire et de revendre de hydroélectricité, une énergie verte et renouvelable des moins énergivores en CO2.

En 2023, après 15 années de revente totale d’hydroélectricité, ils lui ajoutent une production d’énergie photovoltaïque avec revente partielle.

Si pendant des années il a été le seul à produire et revendre de l’électricité il est à nouveau le seul a produire et revendre de l’hydroélectricité et du photovoltaïque. Depuis avril 2023 il est quasi autonome (plus de 95%) tout en continuant de revendre pour alimenter hors chauffage 9/10 foyer .

Poursuivant la tradition séculaire depuis 23 ans par le biais de l’association Deux Mains Comme Autrefois, il continue de fabriquer du vrai pain. Une fabrication bi mensuelle de 3 gammes de pain au levain et à l’ancienne (campagne, engrain ou petit épeautre, multi graines ) et de brioches, est cuite dans un vrai four à bois,

En ce week-end de journées du Européennes du patrimoine 2023, vous pouvez venir à la rencontre de ce lieu hors du temps, de son histoire, de son calme et de ses fabrications (s’il en reste). .

10 rue du Moulin à Lugy. tel : 03 21 04 56 13. Le samedi 16 et dimanche 17, de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Gratuit

Coordonnées GPS : 50°31’12.0 N et 2°10’ 21.5°E

