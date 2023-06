Cumbia YA ! Moulin de Leers Leers, 1 juillet 2023, Leers.

La « cumbia », aux rythmes et sonorités qui se rapprochent de la salsa, est à l’origine une danse. Un mélange de culture entre l’Afrique, les bandas qui viennent d’Espagne et la musique autochtone de Colombie, honoré par un orchestre qui transpose toute cette tradition dans ses propres compositions. Cuivres, clarinettes et percussions traditionnelles donnent un résultat qui rappelle les orchestres de jazz des années 50. Une soirée festive et dansante garantie !

Tout public

Durée : 2h

Buvette & snack sur place

Pour y aller :

Bus ligne 35 – Arrêt Buisson

Covoiturage

Vélo (Garage à vélo sur place)

Moulin de Leers rue Hoche 59115 Leers Leers 59115 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T21:00:00+02:00

