Journées Européennes du Patrimoine au Moulin de l’Arbalète Moulin de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville, 21 septembre 2024, Saint-Maclou-de-Folleville.

Saint-Maclou-de-Folleville,Seine-Maritime

Les journées du patrimoine c’est ce week-end, alors tous au moulin de l’Arbalète pour découvrir ce patrimoine fluvial incontournable ! Profitez également de l’exposition « Patrimoine vivant et patrimoine du sport », ainsi que de l’exposition vente au profit de l’association de « vieux outils et vieilles dentelles ».

Vente de pains et de brioches feuilletées !.

Samedi 2024-09-21 fin : 2024-09-22 . .

Moulin de l’Arbalète Route des Moulins

Saint-Maclou-de-Folleville 76890 Seine-Maritime Normandie



Heritage Days are this weekend, so come along to the Moulin de l’Arbalète to discover this inescapable river heritage! You can also take advantage of the « Living heritage and the heritage of sport » exhibition, as well as the sale of old tools and lace in aid of the « vieux outils et vieilles dentelles » association.

Bread and puff pastry buns for sale!

Este fin de semana se celebran las Jornadas del Patrimonio. Acérquese al Moulin de l’Arbalète y descubra esta parte esencial de nuestro patrimonio fluvial También podrá disfrutar de la exposición « Patrimonio vivo y patrimonio del deporte », así como de la venta de herramientas y encajes antiguos a beneficio de la asociación « vieux outils et vieilles dentelles ».

¡Venta de bollos de pan y hojaldre!

Die Tage des Kulturerbes sind dieses Wochenende, also gehen Sie zur Moulin de l’Arbalète, um dieses unumgängliche Flusskulturerbe zu entdecken! Nutzen Sie auch die Ausstellung « Lebendiges Kulturerbe und Sporterbe » sowie die Verkaufsausstellung zugunsten des Vereins für « alte Werkzeuge und alte Spitzen ».

Verkauf von Blätterteigbroten und Brioches!

Mise à jour le 2023-11-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche