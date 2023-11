Contes « Histoires du pays de Caux » Moulin de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville, 6 avril 2024, Saint-Maclou-de-Folleville.

Saint-Maclou-de-Folleville,Seine-Maritime

Pour l’ouverture de la saison, le Moulin de l’Arbalète vous propose lecture de contes de Maupassant, Flaubert, Cochet, etc, sur des histoires du Pays-de-Caux.

Vente de pains et brioches feuilletées..

Samedi 2024-04-06 fin : 2024-04-07 . .

Moulin de l’Arbalète Route des Moulins

Saint-Maclou-de-Folleville 76890 Seine-Maritime Normandie



To open the season, the Moulin de l’Arbalète offers readings of tales by Maupassant, Flaubert, Cochet, etc., based on stories from the Pays-de-Caux region.

Bread and puff pastry for sale.

Para inaugurar la temporada, el Moulin de l’Arbalète leerá cuentos de Maupassant, Flaubert, Cochet, etc., basados en historias de la región de Pays-de-Caux.

Venta de pan y bollos hojaldrados.

Zur Saisoneröffnung bietet Ihnen die Moulin de l’Arbalète eine Lesung von Erzählungen von Maupassant, Flaubert, Cochet usw. zu Geschichten aus dem Pays-de-Caux an.

Verkauf von Blätterteigbroten und Brioches.

