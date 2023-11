Journée Mondiale des zones humides Moulin de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville, 2 février 2024, Saint-Maclou-de-Folleville.

Saint-Maclou-de-Folleville,Seine-Maritime

En cette Journée Mondiale des zones humides, le Moulin de l’Arbalète vous propose de découvrir une exposition sur le thème des zones humides. Profitez-en pour passer au bar associatif et buvez une boisson chaude!.

2024-02-02 14:00:00 fin : 2024-02-02 17:00:00. .

Moulin de l’Arbalète Route des Moulins

Saint-Maclou-de-Folleville 76890 Seine-Maritime Normandie



On this World Wetlands Day, the Moulin de l’Arbalète invites you to discover an exhibition on the theme of wetlands. Take the opportunity to drop by the bar and enjoy a hot drink!

En este Día Mundial de los Humedales, el Moulin de l’Arbalète le invita a descubrir una exposición sobre el tema de los humedales. Y no olvide pasarse por el bar para tomar una bebida caliente

Am heutigen Welttag der Feuchtgebiete bietet Ihnen die Moulin de l’Arbalète eine Ausstellung zum Thema Feuchtgebiete. Nutzen Sie die Gelegenheit, um in der Bar vorbeizuschauen und ein heißes Getränk zu trinken!

Mise à jour le 2023-11-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche