Visite du Moulin à vent de Celoux Moulin de Lagarde Celoux, 16 septembre 2023, Celoux.

Visite du Moulin à vent de Celoux 16 et 17 septembre Moulin de Lagarde

Visite du moulin à vent, et démonstration du système de fabrication de farine à l’ancienne.

Le moulin restauré de Celoux, un des seuls en fonctionnement, se visite sur demande. Découvrez le système de fabrication à l’ancienne en bois, avec les ailes du moulins, les pignons intérieurs, les meules, les tamis … revivez cette période flamboyante, et emportez un petit souvenir avec de la farine tout juste tamisée !

Moulin de Lagarde 15500 Celoux Celoux 15500 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 07 55 13 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 71 23 07 76 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@hautesterrestourisme.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://hautesterrestourisme.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Hautes Terres tourisme