Découvrez un moulin du XVIe siècle suivie d’une dégustation offerte Moulin de la Veyssière Neuvic, 16 septembre 2023, Neuvic.

Découvrez un moulin du XVIe siècle suivie d’une dégustation offerte Samedi 16 septembre, 09h30, 14h00 Moulin de la Veyssière Gratuit. Entrée libre. Visite toutes les 30 min. Pour plus d’informations contactez le : 05 53 82 03 07.

À l’occasion de la 40e édition des Journées européennes du patrimoine, le moulin de la Veyssière ouvre ses portes au public samedi 16 septembre.

Afin de vous faire découvrir la fabrication artisanale de nos huiles, nous produirons de l’huile de noix toute la journée.

Dégustation offerte de nos huiles.

Toute l’équipe à hâte de vous accueillir !

Moulin de la Veyssière La petite veyssière, 24190 Neuvic Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 32 96 17 89 http://www.moulindelaveyssiere.fr Le Moulin de la Veyssière, qui fonctionne grâce à l’eau du Vern depuis le XVIe siècle, est avant tout une histoire familiale : dans la famille Elias depuis 1857, sept générations de meuniers s’y sont succédées. Produisant de l’huile de noix et noisettes, le moulin est un lieu de vie et de partage, la visite du moulin vous fera voyager entre histoire et gastronomie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Moulin de la Veyssière