Villedômer Visite du moulin à eau Moulin de la Vasrole Villedômer, 16 septembre 2023, Villedômer. Visite du moulin à eau 16 et 17 septembre Moulin de la Vasrole Nombre de personnes maxi par visite : 10 Visite commentée du fonctionnement du moulin depuis les abords extérieurs jusqu’au premier étage avec les machines, dont la production d’électricité, en passant par le rez de chaussée avec la pièce des engrenages. Quelques éléments composants du moulin ont été réalisés dans d’autres usines hydrauliques. La production de farine n’est actuellement pas en fonction, mais en cours de restauration. Moulin de la Vasrole 2 Moulin de la Vasrole, 37110 Villedômer Villedômer 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 81 59 75 42 [{« type »: « email », « value »: « moulindelavasrole@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0681597542 »}] Le Moulin de la Vasrole fonctionne sous le règne de Louis XIV. Modernisé au fil du temps, c’est l’image de la fin du XIXe siècle qu’il a conservé. La visite commentée décrit le fonctionnement du moulin à cette époque en suivant les indices laissés dans l’architecture. Parking voitures 200 mètres avant le moulin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

