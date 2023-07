Moulin de la Tourelle MOULIN DE LA TOURELLE Achicourt, 17 septembre 2023, Achicourt.

Moulin de la Tourelle Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 MOULIN DE LA TOURELLE Visite libre encadrées par les bénévoles

Inscription recommandée

Accès limité à 19 personnes par visite

Le moulin de la Tourelle est le seul moulin à vent en activité dans le Pays d’Artois. Non seulement il est unique, mais il se visite ! Ce géant ailé fait la fierté de la ville d’Achicourt. L’association Les Amis du Moulin La Tourelle en collaboration avec la mairie d’Achicourt perpétue la tradition d’un savoir-faire et d’un métier ancestral : meunier.

MOULIN DE LA TOURELLE Rue du 19 Mars 1962 Achicourt Achicourt 62217 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 71 68 68 amis.moulin.latourelle@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-moulin-la-tourelle Le moulin se dresse sur les hauteurs de Caumont à quelques lieux du beffroi d'Arras. L'un des 5 derniers en France ayant un droit de production, le moulin n'est pas seulement un rescapé d'un temps révolu, il est vivant. Ses ailes flamandes entraînent, si le vent le permet, les mécanismes et régulièrement les meules qui font craquer la charpente et embaument l'air des parfums oubliés du froment, du blé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00