Visite libre du moulin de la Sée Moulin de la Sée Brouains, 16 septembre 2023, Brouains.

Visite libre du moulin de la Sée 16 et 17 septembre Moulin de la Sée

Visite du Moulin de la Sée et de l’exposition « Je mange donc je suis » ainsi que l’exposition extérieur « Goules de haies »

Moulin de la Sée 2 le moulin, 50150 Brouains Brouains 50150 Manche Normandie 02 33 79 35 61 http://www.mortainais-tourisme.orgfr Dans la haute Vallée de la Sée, l’implantation des moulins a été favorisée par le cours rapide et torrentueux de la Sée. Celle-ci prend sa source près de Chaulieu, à plus de 300 m d’altitude puis après un parcours de 15 km, à Chérencé-le-Roussel, elle n’est plus qu’à 70 m d’altitude. Le climat a aussi favorisé l’implantation des moulins car la circulation des masses d’air océaniques poussées par les vents d’ouest se heurtent aux hautes altitudes du bocage et engendrent de très fortes précipitations. Cette zone est la plus arrosée de Normandie avec des hauteurs de pluies supérieures à 1 2000 mm voire 1 3000 mm, réparties sur presque toute l’année. Cette abondance et cette régularité dans l’apport en eau permettent une alimentation assez constante qui sert de moteur à tous ces établissements industriels situés sur le cours supérieur de la rivière. La plus ancienne et la plus importante activité des moulins de la Sée a été la fabrication du papier chiffon. En 1829, il existait 77 moulins à papier sur la seule haute vallée … Départemental 911 Sourdeval – Avranches

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

MdS