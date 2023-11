Rencontre musiciens danseurs Moulin de la rosière, Saint-Affrique (12) Rencontre musiciens danseurs Moulin de la rosière, Saint-Affrique (12), 15 décembre 2023, . Rencontre musiciens danseurs Vendredi 15 décembre, 20h00 Moulin de la rosière, Saint-Affrique (12) libre pour les frais de la salle nous proposons de reprendre les rencontres musiciens danseurs sur le saint affricain. chaque mois, une soirée conviviale, en simplicité pour se réunir autour du trad dans toute sa diversité. Musiciens et danseurs de tous niveaux sont les bienvenus. 20h – initiation aux danses 21H – bal / boeuf avec les musiciens ou formations présentes. (les tabanards, trio loriot, et autres volontaires) pour plus d’informations: 07 82 99 24 81 source : événement Rencontre musiciens danseurs publié sur AgendaTrad Moulin de la rosière, Saint-Affrique (12) 71, Route de Bages

Moulin de la rosière, 12400 Saint-Affrique, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46548 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T00:00:00+01:00

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T00:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Moulin de la rosière, Saint-Affrique (12) Adresse 71, Route de Bages Moulin de la rosière, 12400 Saint-Affrique, France Age max 110 Lieu Ville Moulin de la rosière, Saint-Affrique (12) latitude longitude 43.968296;2.890578

Moulin de la rosière, Saint-Affrique (12) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//