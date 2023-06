Moulin, lavoir et arbres remarquables sont au programme de cette visite guidée Moulin de la Ramière Laudun-l’Ardoise Laudun-l'Ardoise Catégories d’Évènement: Gard

Découvrez les secrets de la production de la farine et de l'huile dans un moulin qui a œuvré du XIIIe siècle jusqu'en 1967. Explorez le lavoir et enfin admirez les arbres remarquables du domaine lors de ces visites guidées.

Moulin de la Ramière
500 route de Saint-Victor-la-Coste, 30290 Laudun-l'Ardoise
Laudun-l'Ardoise 30290 Gard Occitanie

Le moulin de la Ramière est une imposante structure située en bordure de la rivière Tave. C'est un lieu riche où convergent l'histoire, l'architecture, l'hydraulique, la mécanique et la subsistance. Au fil des siècles, de nouvelles constructions ont été ajoutées au bâtiment d'origine datant du XIIIe siècle, et cela n'a pris fin qu'en 1896. Initialement, le moulin était équipé d'une seule paire de meules pour la production de farine, puis au XVIIe siècle, deux paires de meules furent installées, et au XIXe siècle, ce nombre passa à trois. Enfin, un moulin à huile fut érigé à la fin du XVIIIe siècle. L'association chargée de la préservation de ce lieu organise des visites des moulins, offrant ainsi aux visiteurs la possibilité de découvrir les mécanismes datant du XIIIe siècle au XXe siècle, ainsi que leur évolution au fil des années. Des montages photos, des dessins techniques et des visites sur le terrain sont proposés pour mieux comprendre l'histoire fascinante de ce moulin. Ce moulin est un véritable trésor du patrimoine de Laudun, que l'association s'efforce de faire connaître grâce à des études approfondies et à la publication d'ouvrages sur son histoire exceptionnelle.

Dates: 16-17 septembre 2023, 14:30-18:00

