Visite guidée du moulin de la Presle Dimanche 17 septembre, 14h30 Moulin de la Presle Entrée libre

Le moulin de la Presle s’ouvre au public le dimanche 17 septembre pour les Journées européennes du patrimoine. Vous verrez sa roue de 4 m de diamètre tourner et entraîner tous les pignons, engrenages, meules et poulies. Vous découvrirez également dans le bas du moulin un petit musée avec les objets de la vie d’antan. Popot vous initiera à l’art de la poterie avec son tour. Sous barnum, vous pourrez écouter ou danser au son de la musique traditionnelle du Morvan grâce aux nombreux musiciens présents. Buvette et grapiaux seront au rendez-vous. Et le meunier géant du Nord vous accueillera et viendra chercher ses sacs de farine.

Moulin de la Presle 58230 Planchez Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Chantal Martin