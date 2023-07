Découvrez un moulin à vent restauré et en fonctionnement Moulin de la Plataine Bourcefranc-le-Chapus Catégories d’Évènement: Bourcefranc-le-Chapus

Charente-Maritime Découvrez un moulin à vent restauré et en fonctionnement Moulin de la Plataine Bourcefranc-le-Chapus, 16 septembre 2023, Bourcefranc-le-Chapus. Découvrez un moulin à vent restauré et en fonctionnement 16 et 17 septembre Moulin de la Plataine Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine visitez le moulin de la Plataine à l’occasion d’une visite commentée.

Cuisson et vente en direct de pains et de brioches cuites au four à bois dans la maison meunière du moulin. Moulin de la Plataine 1 rue de la Plataine, 17560 Bourcefranc-le-Chapus Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine http://www.bourcefranc-le-chapus.fr Moulin à vent restauré dont le mécanisme est en état de marche. Un four à pain a été réalisé dans la maison meunière par les bénévoles de l’association « Les Amis du Moulin de la Plataine ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

