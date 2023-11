Atelier fabrication d’huile Moulin de la petite Veyssière Neuvic, 22 décembre 2023, Neuvic.

Neuvic,Dordogne

Envie de venir fabriquer vous-même nos huiles de noix, de noisette, ou d’amande ou de faire découvrir le métier de moulinier à l’un de vos proches ?

Venez participer à nos ateliers d’initiations au moulin, au cœur de la production.

Le programme de ces ateliers :

2h d’initiation avec les propriétaires du moulin

Apprentissage et réalisation de toutes les étapes de la fabrication des huiles,

Visite guidée du moulin,

Une bouteille d’huile de noix d’un litre offerte à la fin de l’initiation.

Sur réservation, 70€/pers.

Le Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07.

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . .

Moulin de la petite Veyssière la petite Veyssière

Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Would you like to come and make our walnut, hazelnut or almond oils yourself, or introduce someone close to you to the milling trade?

Come and take part in our introductory mill workshops, right at the heart of production.

The program for these workshops :

2-hour introductory session with the mill owners

Learn and practice all the steps involved in oil production,

Guided tour of the mill,

A free one-liter bottle of walnut oil.

On reservation, 70?/pers.

Le Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07

¿Quieres venir a elaborar tú mismo nuestros aceites de nuez, avellana o almendra, o iniciar a un conocido en el oficio de molinero?

Participe en nuestros talleres de iniciación en la almazara, en el corazón de la producción.

El programa de estos talleres :

sesión introductoria de 2 horas con los propietarios del molino

Conocer y realizar todas las etapas de la producción de aceite,

Visita guiada a la almazara,

Obsequio de una botella de un litro de aceite de nuez al final de la introducción.

Con cita previa, 70€/persona.

Le Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07

Möchten Sie unsere Walnuss-, Haselnuss- oder Mandelöle selbst herstellen oder einem Ihrer Verwandten den Beruf des Ölmüllers näher bringen?

Nehmen Sie an unseren Einführungsworkshops in der Ölmühle teil, wo Sie das Herzstück der Produktion kennenlernen.

Das Programm der Workshops:

2-stündige Einführung mit den Besitzern der Mühle

Erlernen und Durchführen aller Schritte der Ölherstellung,

Geführte Besichtigung der Mühle,

Eine 1-Liter-Flasche Walnussöl als Geschenk am Ende der Einführung.

Auf Reservierung, 70?/Pers.

Le Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07

Mise à jour le 2023-11-17 par Vallée de l’Isle