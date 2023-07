Moulin de la Petite Bavouze, visite et exposition de photographie « Abandon et démesure » Moulin de la Petite Bavouze Ménil, 16 septembre 2023, Ménil.

Moulin de la Petite Bavouze, visite et exposition de photographie « Abandon et démesure » 16 et 17 septembre Moulin de la Petite Bavouze Entrée libre

Le Moulin de la Petite Bavouze, patrimoine témoin d’une tradition meunière sur la Mayenne

Édifice emblématique de la rivière canalisée au XIXe siècle, le Moulin de la Petite Bavouze a cessé de produire de la farine en 1999. Restauré par ses propriétaires, il renaît de son état de friche et accueille, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition de photographie intitulée « Abandon et démesure ».

« Abandon et démesure » : le contraste entre la friche industrielle et les prouesses architecturales dans une exposition de photographie

Michel Maussion, photographe amateur, membre du club photo Kiosque à images de Château-Gontier-sur-Mayenne, nous fait observer, dans une exposition de photographie, le contraste saisissant entre les friches industrielles de l’ancienne fonderie de Port-Brillet en Mayenne et les prouesses architecturales que sont les tours du quartier d’affaires de La Défense à Paris.

Le Moulin de la Petite Bavouze, patrimoine industriel et fluvial de la Mayenne

Le Moulin de la Petite Bavouze utilisait autrefois la force motrice de l’eau pour l’entraînement de ses machines. Le bâtiment est restauré dans son état d’origine en recourant à des techniques traditionnelles (remplacement à l’identique des pierres de tuffeau, enduit traditionnel à la chaux aérienne, menuiseries en chêne…) mises en oeuvre par des entreprises spécialisées dans la restauration des monuments historiques sous la direction d’une architecte du patrimoine.

La restauration est menée dans le respect de la biodiversité. Ainsi, des dispositions ont été prises pour préserver l’habitat des martinets noirs du moulin.

Les visiteurs pourront constater visuellement l’avancement des travaux de restauration (les quatre façades, les escaliers, la charpente et la toiture ont été restaurés) et accéder au rez-de-chaussée et au 1er étage du moulin.

Une exposition le long du chemin de halage sera consacrée à l’histoire du moulin, aux travaux de restauration ainsi qu’aux mesures prises pour la préservation de la colonie de martinets noirs.

Le moulin a été sélectionné en 2019, par la mission « patrimoine en péril » portée par Stéphane Bern, comme projet de maillage de la Mayenne.

Moulin de la Petite Bavouze La Petite Bavouze 53200 Ménil, Mayenne Ménil 53200 Mayenne Pays de la Loire 06 33 59 53 88 https://petitebavouze.fr https://twitter.com/PetiteBavouze;https://www.facebook.com/PetiteBavouze;https://www.instagram.com/petitebavouze/ Moulin musée, patrimoine industriel et fluvial de la Mayenne emblématique de la rivière canalisée au XIXe siècle. Parkings à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Yves Maurice