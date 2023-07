Visite commentée Moulin de la Perruche Saint-Martin-de-Nigelles Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Commentaires sur l'histoire du site d'une durée de 45 minutes plus promenade possible sur le site.

Site occupé par un premier moulin datant du Moyen Âge puis d'un second moulin à trois meules, dont l'engrenage en fonte est d'une échelle peu commune. Fief du Seigneur de la Perruche dont la pierre tombale se trouve encore dans l'église du XIIe siècle, en 1790 les gardes moulins mettant fin aux banalités ont gravé leurs noms dans les pierres du moulin.

Première usine de l’ère pré-industrielle qui tournait grâce à la force hydraulique générée par le flux de la Drouette, rivière recueillant les eaux du massif forestier de Rambouillet.

La Drouette modifiée à l’époque de Vauban permettait le transit de longues barges amenant les blocs de pierres destinés à l’édification du viaduc de Maintenon. Le canal d’amenée du moulin élargi à cette période a permis de décupler la force hydraulique pour lui conférer une puissance de 15 chevaux. parking 50m rue des ruelles et rue de l’arsenal Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

