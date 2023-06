Visite libre du moulin de la Pannevert Moulin de la Pannevert Rouen, 16 septembre 2023, Rouen.

Visite libre du moulin de la Pannevert 16 et 17 septembre Moulin de la Pannevert 19 pers. max.

visite libre du rez de chaussée de ce petit moulin dont les engrenages en fonte du xix eme fonctionnent encore. Des documents retraçant la réhabiliattion, les travaux effectués, les expositions passées depuis 2005 sont consultables .

Moulin de la Pannevert 1 rue de la Pannevert, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 06 14 09 76 13 http://www.moulindelapannevert.over-blog.com http://www.facebook.associationpourlasauvegardedumoulindelapannevert Moulin sur la rivière du Robec accessible par la promenade pédestre de 1 km sur la route des Petites Eaux. Pierre et silex avec roue extérieure imposante. Seul le rez-de-chaussée est ouvert à la visite avec engrenages en fonte du XIXe siècle remarquables. La roue extérieure a été démontée en octobre 2010. La roue de la Pannevert a été refaite au printemps 2016 et fonctionne en présence des propriétaires. Près de la rue de la petite chartreuse. Teor 2 et 3.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

sylvie Lesage