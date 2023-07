Circuit en autonomie : entre Aubette et Robec, sur la route des moulins Moulin de la Pannevert Rouen, 15 septembre 2023, Rouen.

Circuit en autonomie : entre Aubette et Robec, sur la route des moulins 15 – 17 septembre Moulin de la Pannevert Via l’application Cirkwi.

Prenant leurs sources à l’est de l’agglomération rouennaise, le Robec et l’Aubette se jettent dans la Seine à Rouen après un cheminement d’une dizaine de kilomètres. Entre l’hôtel de ville de Rouen et la mairie de Darnétal, suivez les deux cours d’eau qui vous révèlent leurs secrets et leurs moulins !

Moulin de la Pannevert 1 rue de la Pannevert, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 06 14 09 76 13 http://www.moulindelapannevert.over-blog.com http://www.facebook.associationpourlasauvegardedumoulindelapannevert [{« type »: « link », « value »: « https://www.cirkwi.com/fr/circuit/186412-robec-et-aubette-sur-la-route-des-moulins »}] https://www.cirkwi.com/fr/circuit/186412-robec-et-aubette-sur-la-route-des-moulins Moulin sur la rivière du Robec accessible par la promenade pédestre de 1 km sur la route des Petites Eaux. Pierre et silex avec roue extérieure imposante. Seul le rez-de-chaussée est ouvert à la visite avec engrenages en fonte du XIXe siècle remarquables. La roue extérieure a été démontée en octobre 2010. La roue de la Pannevert a été refaite au printemps 2016 et fonctionne en présence des propriétaires. Près de la rue de la petite chartreuse. Teor 2 et 3.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Catherine Lancien