La Bastide-de-Sérou La mairie de La Bastide de Sérou et l’association Moulin de La Molo Porto présentent un témoignage vivant : « Les enfants du Séronais » Moulin de la Molo Porto La Bastide-de-Sérou, 16 septembre 2023, La Bastide-de-Sérou. La mairie de La Bastide de Sérou et l’association Moulin de La Molo Porto présentent un témoignage vivant : « Les enfants du Séronais » Samedi 16 septembre, 13h00 Moulin de la Molo Porto Gratuit. Entrée libre. Restauration sur place. Toilettes publiques à proximité. « Les Enfants du Séronais » , témoins vivants du passé : célèbrent leur demi-siècle d’existence en compagnie de leur président, Jean-Philippe Dupuy. Il nous fera revivre leur histoire lors de cet après-midi bucolique en compagnie de la troupe vêtue de costumes traditionnels du Séronais. Moulin de la Molo Porto 506 chemin du moulin, 09240 La Bastide-de-Sérou La Bastide-de-Sérou 09240 Ariège Occitanie http://sites.google.com/view/moulin-molo-porto/accueil Le moulin connu sous le nom de la Molo Porto est le seul qui subsiste, hérité de l’époque où de nombreux moulins utilisaient le courant des deux rivières qui entourent la ville : l’Arize et l’Aujole. Parking gratuit à 300 métres, accès facile. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

