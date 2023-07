Une plaque commémorative sera déposée lors du chantier de réhabilitation du moulin de l’AZEOU en présence du maire, M. Pillon Moulin de la Molo Porto La Bastide-de-Sérou, 16 septembre 2023, La Bastide-de-Sérou.

Une plaque commémorative sera déposée lors du chantier de réhabilitation du moulin de l’AZEOU en présence du maire, M. Pillon Samedi 16 septembre, 11h30 Moulin de la Molo Porto Gratuit. Entrée libre.

En partenariat avec 117 Animation Jeune, la mairie de La Bastide de Sérou et l’association Moulin de La Molo Porto, le chantier jeunes d’août 2023 consistera à stabiliser les ruines du Moulin de l’Azeou afin de les préserver dans la durée.

Lors de cet événement, une plaque commémorative sera dévoilée par Monsieur Pillon, maire de La Bastide de Sérou, et Monsieur Raton Olivier, directeur de 117 Animation Jeune et conseiller départemental, symbolisant ainsi l’engagement des jeunes de 117 dans la réhabilitation de ces ruines pour les années à venir.

Ce moulin demeurera ainsi visible le long du cours des moulins de La Bastide de Sérou. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation du Moulin de La Molo Porto, un site emblématique du Séronais.

Moulin de la Molo Porto 506 chemin du moulin, 09240 La Bastide-de-Sérou La Bastide-de-Sérou 09240 Ariège Occitanie http://sites.google.com/view/moulin-molo-porto/accueil Le moulin connu sous le nom de la Molo Porto est le seul qui subsiste, hérité de l’époque où de nombreux moulins utilisaient le courant des deux rivières qui entourent la ville : l’Arize et l’Aujole. Parking gratuit à 300 métres, accès facile.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

©Thierry Pros