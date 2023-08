Portes ouvertes d’un moulin à Latillé Moulin de la Juptière Latillé, 17 septembre 2023, Latillé.

Découvrez la Juptière !

Le collectif vous entraîne dans l’histoire de sa création, ses outils, ses aménagements et les perspectives d’un monde où nous « prenons soin du vivant au coeur de toute relation ».

Les visites se font au fil de l’eau et chaque guide répondra aux questions par petits groupes puis, autour du gouter offert, vous rencontrerez les membres du collectif et pourrez assouvir votre curiosité.

Moulin de la Juptière 18 chemin de la Jupetière, 86190 Latillé Latillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 79 45 00 65 Sur le site d’un moulin du XVIIIe ayant appartenu au comte d’Artois, futur roi de France Charles X, se crée un lieu de vie, d’apprentissage, d’accueil et de partage, dont la raison d’être est de prendre soin du vivant au cœur de toute relation.

Le projet souhaite valoriser le patrimoine en le rénovant selon des méthodes respectueuses de l’environnement. Une association y organise des concerts et spectacles.

Vous pourrez y admirer un marronnier « remarquable » planté par la sœur de Charles X.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Collectif Juptière