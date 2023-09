Cet évènement est passé Cinéma en plein air – Heureux les fêlés Moulin de la Grée Plumelec Catégories d’Évènement: Morbihan

Plumelec Cinéma en plein air – Heureux les fêlés Moulin de la Grée Plumelec, 16 septembre 2023, Plumelec. Cinéma en plein air – Heureux les fêlés Samedi 16 septembre, 21h00 Moulin de la Grée Heureux les fêlés

deuxième film de Robert Coudray, 2022

L’histoire d’un homme ordinaire qui tente d’aller à la rencontre de ses rêves et de ses aspirations

film tourné dans le Morbihan – comédie dramatique Moulin de la Grée Moulin de la Grée 56420 Plumelec Plumelec 56420 Morbihan Bretagne https://www.plumelec.org/blog/decouvrir/histoire/plumelec-haut-lieu-de-la-resistance-bretonne/ https://www.calameo.com/read/004685112ff8971d86eb3 Sur sa colline à 166m d’altitude qui surplombe Plumelec (Morbihan), le moulin de la grée est devenu un témoignage de la résistance bretonne En 1989, la commune de Plumelec (Morbihan) a été choisie pour l’érection du mémorial qui rend hommage aux soixante-dix-sept parachutistes SAS de la France libre morts au combat, abattus, exécutés sans jugement ou décédés des suites de leurs blessures en Bretagne. possibilité de se garer facilement Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Morbihan, Plumelec Autres Lieu Moulin de la Grée Adresse Moulin de la Grée 56420 Plumelec Ville Plumelec

