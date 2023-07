Visite libre Moulin de la Gouspillère Cinq-Mars-la-Pile Catégories d’Évènement: Cinq-Mars-la-Pile

Indre-et-Loire Visite libre Moulin de la Gouspillère Cinq-Mars-la-Pile, 16 septembre 2023, Cinq-Mars-la-Pile. Visite libre 16 et 17 septembre Moulin de la Gouspillère Dernière visite une heure avant la fermeture. Ancien moulin à foulon et à tan, puis à farine, le moulin de La Gouspillère cessa son activité en 1985. Toute la machinerie est encore présente et fonctionnelle. Les membres de l’association vous accueilleront en tenues 1830, date de la conversion en moulin à farine, pour visiter la minoterie. Buvette, stand de crêpes, échoppe, exposition… agrémenteront cette journée ! Moulin de la Gouspillère La Gouspillere 120 Chemin de Racault 37130 Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile 37130 Forget Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247242067 http://moulin-de-la-gouspillere.e-monsite.com https://www.facebook.com/Le-Moulin-de-La-Gouspillère-111834747221538/ Anciens moulins à foulon et à tan, moulin à farine depuis 1832, le moulin de La Gouspillère cessa son activité en 1985. Toute la machinerie est encore présente et fonctionnelle.

Les membres de l'association vous accueilleront en tenue 1830 date de la conversion en moulin à farine. Parking

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

