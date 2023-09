Visite libre du moulin de la Genétouze Moulin de la Genétouze La Genétouze, 16 septembre 2023, La Genétouze.

Visite libre du moulin de la Genétouze 16 et 17 septembre Moulin de la Genétouze

Le moulin de la Genétouze n’est plus en activité depuis bien longtemps. Il reste une curiosité et un point de vue privilégié sur la campagne et le bourg de la Genétouze. A l’occasion des journées du patrimoine, venez découvrir ce lieu devenu hébergement insolite.

Moulin de la Genétouze 9 rue du Moulin 85190 La Genétouze La Genétouze 85190 Vendée Pays de la Loire Moulin à vent réhabilité en logement insolite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

