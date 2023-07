Visite guidée des moulins Moulin de la Fontaine Thoré-la-Rochette, 16 septembre 2023, Thoré-la-Rochette.

Visite guidée des moulins Samedi 16 septembre, 16h30 Moulin de la Fontaine Visites : 5 €

6-14 ans : 2,5 € / Enfants 0-6 ans : gratuit

Pour célébrer ces 40e Journées Européennes du Patrimoine sur la thématique du « patrimoine vivant », Zone i ouvre ses portes pour une visite des deux moulins, des îles et de ses expositions.

Un dialogue entre préservation du bâti ancien et environnement.

Visite du site de Zone i et ses expositions photographiques : Ivres Livres par Robert Delpire et Juanan Requena dans le Moulin 19ème // Entre deux eaux, Terre et Territoires #3 par Morgane Delfosse dans le labyrinthe // La perspective du Castor par Tendance Floue dans le Moulin du XVIIe siècle.

Moulin de la Fontaine Le Moulin 41100 Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 25 91 73 96 https://www.zone-i.org/ Le Moulin de la Fontaine est un site patrimonial remarquable, niché au cœur d’une nature préservée dans la Vallée du Loir. Il comporte deux bâtiments : un petit moulin datant du XVIIe siècle et un grand moulin de 1852.

En 2019, il est sélectionné parmi les projets emblématiques de la Mission Bern avec le soutien de la Fondation du Patrimoine. Les deux bâtiments ont pu bénéficier de travaux de restauration, indispensables au regard des dégradations.

L’association Zone i, dédié à l’image et à l’environnement, s’y installe en 2017. C’est un lieu culturel dédié à l’image et à l’environnement. Du printemps à l’automne, Zone i ouvre ses portes pour des expositions d’arts visuels, des ateliers pédagogiques, des rencontres thématiques, l’accueil d’artistes résidents, des concerts, et vous propose un programme culturel engagé sur l’art et l’écologie. Parkings sur le site

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

